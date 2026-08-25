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Расчёты САУ «Акация» уничтожили укреплённые позиции ВСУ

Расчёты САУ «Акация» уничтожили укреплённые позиции ВСУ

Как рассказали в Минобороны России, в ходе воздушной разведки операторы БПЛА подразделения войск беспилотных систем группировки войск «Восток» обнаружили перемещение групп ВСУ между опорными пунктами, оборудованными в лесополосах.

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