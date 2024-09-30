Тренер "Атлетико" Симеоне требует санкций против голкипера "Реала" Куртуа

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне после дерби с другим столичным клубом - "Реалом" - выступил с критикой в адрес фанатов клуба, из-за которых был приостановлен матч, а также призвал наказать голкипера соперника Тибо Куртуа за провокации.