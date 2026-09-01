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SPLETNIK

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Елена Товстик заявила, что её экс-супруг не платит алименты их детям, зато обеспечивает "богемную жизнь сожительницы"

Елена Товстик заявила, что её экс-супруг не платит алименты их детям, зато обеспечивает "богемную жизнь сожительницы"

41-летняя Елена Товстик заявила, что её экс-супруг, предприниматель Роман Товстик, не обеспечивает их младших детей.

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