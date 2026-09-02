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«С днём рождения, Майкл!»: Принс Джексон впервые за долгое время появился на публике

«С днём рождения, Майкл!»: Принс Джексон впервые за долгое время появился на публике

29-летний Принс Джексон — старший сын короля поп-музыки — впервые за долгое время появился на публике в Лас-Вегасе, где фанаты собрались отметить 68-й день рождения Майкла Джексона.

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