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Павар входит в шорт-лист «Челси». Защитник «Баварии» готов на переход в случае серьезного предложения

«Челси» может подписать защитника «Баварии» Бенжамена Павара. После срыва трансфера Жюля Кунде, перешедшего в «Барселону», в шорт-лист «синих» на позицию защитника входят Преснель Кимпембе из «ПСЖ», Уэсли Фофана из «Лестера» и Павар.

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