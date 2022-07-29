Павар входит в шорт-лист «Челси». Защитник «Баварии» готов на переход в случае серьезного предложения

«Челси» может подписать защитника «Баварии» Бенжамена Павара. После срыва трансфера Жюля Кунде, перешедшего в «Барселону», в шорт-лист «синих» на позицию защитника входят Преснель Кимпембе из «ПСЖ», Уэсли Фофана из «Лестера» и Павар.
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