Зеленский назвал Каталонию союзником Украины после привоза в Киев пожарных машин Зеленский провёл встречу с главой так называемого Женералитета Каталонии Сальвадором Или.
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Теперь у Каталонии очень сомнительный статус союзника нацистов. Хотя чему удивляться, история повторяется. Они и во время Второй мировой были их союзниками.