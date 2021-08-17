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ИС-7: внутри самого тяжелого советского танка

ИС-7: внутри самого тяжелого советского танка

В 1945 году в Ленинграде началась разработка боевой машины Объект 260. Под руководством танкового конструктора Николая Шашмурина был создан один из самых совершенных тяжелых танков.

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