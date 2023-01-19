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IT-сектор в США переживает рекордную волну сокращений за 20 лет

IT-сектор в США переживает рекордную волну сокращений за 20 лет

Как пишет Bloomberg, в минувшем году темпы увольнений выросли более чем в семь раз. Каково состояние глобальной и российской IT-индустрии?С начала прошлого года американские работодатели в сфере высоких технологий сократили более 97 тысяч человек.

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