Хейлунд и Йоро получили травмы в товарищеском матче с «Арсеналом»

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

Расмус Хейлунд не доиграл товарищеский матч с «Арсеналом» (1:2) из-за повреждения. На 10-й минуте форвард «Манчестер Юнайтед» открыл счет, а на 16-й был вынужден покинуть поле – вероятно, из-за мышечной травмы.