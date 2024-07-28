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Хейлунд и Йоро получили травмы в товарищеском матче с «Арсеналом»

Хейлунд и Йоро получили травмы в товарищеском матче с «Арсеналом»

Расмус Хейлунд не доиграл товарищеский матч с «Арсеналом» (1:2) из-за повреждения. На 10-й минуте форвард «Манчестер Юнайтед» открыл счет, а на 16-й был вынужден покинуть поле – вероятно, из-за мышечной травмы.

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