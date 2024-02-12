Заслуженный артист России Никоненко выступил против возвращения Киркорова на сцену

Никоненко высказал своё мнение о замеченном недавно в съемках Киркорове.Возвращения Филиппа Киркорова на сцену не оставило без внимания заслуженного актёра театра и кино Сергея Никоненко, который пренебрежительно высказался о нём высказался.
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