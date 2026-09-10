На месте исчезновения семьи Усольцевых нашли загадочные артефакты

В Кутурчинском Белогорье обнаружены предметы, значение которых пока не установлено На месте пропажи семьи Усольцевых в Кутурчинском Белогорье обнаружены артефакты, которые пока не удается однозначно интерпретировать.
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