Власти Украины отказались комментировать информацию о поставках F-16

REUTERS/Radovan Stoklasa Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отказался комментировать информацию о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили от Запада первую партию истребителей F-16.
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