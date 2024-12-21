В сети набирает популярность опасный тренд с блестящей тушью

В TikTok все чаще начали появляться видео с сияющими ресницами, сообщает издание «Горящая изба». Несмотря на то, что блестки на глазах выглядят свежо и эффектно, специалисты предупреждают о риске получить травму и глазную инфекцию.
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