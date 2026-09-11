Вучич заявил, что подаст в отставку в конце сентября

Президент Сербии Александр Вучич объявил, что намерен сложить полномочия главы государства 25-26 сентября, сразу после возвращения с сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
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