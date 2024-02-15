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ИЗВЕСТИЯ iz

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Азаров оценил вероятность нового майдана на Украине

Азаров оценил вероятность нового майдана на Украине

Недавние заявления президента Украины Владимира Зеленского о якобы подготовке в стране третьего майдана лишены оснований, поскольку в настоящий момент его никто не оплатит, заявил в интервью «Известиям» премьер-министр Украины в 2010–2014 годы Николай Азаров.

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