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Юбилейный Skolkovo Women’s Forum: цифры, кейсы и реальные результаты

Юбилейный Skolkovo Women’s Forum: цифры, кейсы и реальные результаты

В Технопарке «Сколково» готовится масштабное событие – 28 сентября здесь пройдет V юбилейный Международный бизнес форум Skolkovo Women’s Forum.

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