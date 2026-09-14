Юбилейный Skolkovo Women’s Forum: цифры, кейсы и реальные результаты

В Технопарке «Сколково» готовится масштабное событие – 28 сентября здесь пройдет V юбилейный Международный бизнес форум Skolkovo Women’s Forum.
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