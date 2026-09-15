Handelsblatt: Германия увеличит закупки газа для заполнения хранилищ

Министр экономики Германии Катерина Райхе поручила Sefe закупать газ для заполнения хранилищ к зиме. Цель - достичь 70% заполненности, текущий уровень - 56%.
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