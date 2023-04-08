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Экс-глава Минфина РФ Задорнов: для борьбы с инфляцией надо "просто" не печатать деньги

Экс-глава Минфина РФ Задорнов: для борьбы с инфляцией надо "просто" не печатать деньги

Бывший министр финансов России Михаил Задорнов заявил, что для борьбы с инфляцией в России нужно "просто" не печатать деньги, воздерживаться от административного контроля за ценами и следить за уровнем дефицита бюджета, передает РИА Новости.

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