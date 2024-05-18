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Дешево и опасно: «замаскированный» алкоголь возьмут на контроль

Дешево и опасно: «замаскированный» алкоголь возьмут на контроль

Недобросовестные предприниматели выводят в гражданский оборот косметические лосьоны, тоники, душистые воды и другую псевдопарфюмерную продукцию, содержащую этиловый спирт, а россияне зачастую приобретают ее как питьевой алкоголь.

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