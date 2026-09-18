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Nestle оценивает варианты действий после передачи российского бизнеса под внешнее управление

Nestle оценивает варианты действий после передачи российского бизнеса под внешнее управление

Швейцарская Nestlé оценивает возможные дальнейшие действия после решения российских властей передать ее активы в России во временное управление.

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