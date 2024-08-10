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Боксёрша Хелиф взяла золото Олимпиады и ответила хейтерам

Боксёрша Хелиф взяла золото Олимпиады и ответила хейтерам

Она назвала победу ответом на яростную кампанию против неё.фото: olympics.com--> Провалившая гендерный тест боксёрша из Алжира Иман Хелиф сделала заявление о своей женственности после победы на Олимпиаде в Париже.

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Комментарии
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А
Александр
Там такая хромосома болтается.
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