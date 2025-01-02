Илон Маск об администрации Байдена: государственная измена

Действия администрации уходящего президента США Байдена по вопросу строительства пограничной стены с Мексикой являются государственной изменой, написал известный американский предприниматель Илон Маск 2 января в социальной сети X.
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