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Dawning 8000: Китай запустил первый отечественный AI суперкластер

Dawning 8000: Китай запустил первый отечественный AI суперкластер

Китай совершил значительный скачок в инфраструктуре искусственного интеллекта с официальным запуском суперкластера Dawning 8000 (Dengfeng) в городе Чжэнчжоу (Zhengzhou), провинция Хэнань (Henan), в пятницу.

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