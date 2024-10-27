Художник из Нью-Йорка знает, как сыграть ноктюрн на флейте водосточных труб

Уличный художник Том Боб преображает самые прозаические элементы американских городов. Столбы, электрические счетчики и велосипедные стойки благодаря его воображению становятся частью остроумных и красочных рисунков: из крышки канализационного люка получается сковородка на огне, а из газовых счетчиков — диковинные омары.