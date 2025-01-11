Дело может дойти до серии пенальти.В Англии сейчас кубковая пора — после первых полуфинальных матчей Кубка лиги все топ-клубы (то есть все участники Премьер-лиги) стартуют в куда более престижном турнире, Кубке Англии.
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