Британия и Норвегия создадут коалицию по поддержке морских возможностей Украины

Пока поставят, им придёсса для хiхлiв найтить ванну подходявых размерьев... К тому времени ж - без Адесы-Николаева где запущчать сие богатство? Вариант привезти мешок лопат, пусь себе другое морэ копают, - ён тож не прокатывает: уж некому буит копать...

Валентин Козодаев

Неужели это так актуально ???? Человек выразил свои мысли и душевные чувства А Вам желательно грамотность ?????Возможно сей человек знает свой родной, не хуже ВАС а написал по русски от души с небольшим акцентом украинского !!! !! У Вас тоже есть такие описки « Это уже сбило с ног старую европу и престарелого Бидена. пусть своими мозгами, пораженными деменцией осознают это, Россия зедрая душа, дает им время. » Так и что же ??? На этом надо уиничать ??