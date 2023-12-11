Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Британия и Норвегия создадут коалицию по поддержке морских возможностей Украины

Британия и Норвегия создадут коалицию по поддержке морских возможностей Украины

Представители Великобритании и Норвегии создадут новую Коалицию по поддержки морских возможностей Украины, сообщается на сайте Минобороны Британии.

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Комментарии
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Виктор Луговой
Пока поставят, им придёсса для хiхлiв найтить ванну подходявых размерьев... К тому времени ж - без Адесы-Николаева где запущчать сие богатство? Вариант привезти мешок лопат, пусь себе другое морэ копают, - ён тож не прокатывает: уж некому буит копать...
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9 час.
Elena Dmitrieva
А найти грамотного редактора уже нельзя? Все статьи с ошибками. Позорище
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9 час.
Валентин Козодаев
Неужели  это  так  актуально  ????  Человек  выразил  свои  мысли  и  душевные  чувства  А  Вам  желательно  грамотность  ?????Возможно  сей  человек  знает  свой  родной,  не  хуже  ВАС  а  написал  по  русски  от  души  с  небольшим  акцентом  украинского  !!!  !!  У  Вас  тоже есть  такие  описки « Это уже сбило с ног старую европу и престарелого Бидена. пусть своими мозгами, пораженными деменцией осознают это, Россия зедрая душа, дает им время. »  Так  и  что  же  ???  На  этом  надо  уиничать  ??
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7 час.

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