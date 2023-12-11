Представители Великобритании и Норвегии создадут новую Коалицию по поддержки морских возможностей Украины, сообщается на сайте Минобороны Британии.
Британия и Норвегия создадут коалицию по поддержке морских возможностей Украины
Комментарии
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Виктор Луговой
Пока поставят, им придёсса для хiхлiв найтить ванну подходявых размерьев... К тому времени ж - без Адесы-Николаева где запущчать сие богатство? Вариант привезти мешок лопат, пусь себе другое морэ копают, - ён тож не прокатывает: уж некому буит копать...
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9 час.
Elena Dmitrieva
А найти грамотного редактора уже нельзя? Все статьи с ошибками. Позорище
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9 час.
Валентин Козодаев
Неужели это так актуально ???? Человек выразил свои мысли и душевные чувства А Вам желательно грамотность ?????Возможно сей человек знает свой родной, не хуже ВАС а написал по русски от души с небольшим акцентом украинского !!! !! У Вас тоже есть такие описки « Это уже сбило с ног старую европу и престарелого Бидена. пусть своими мозгами, пораженными деменцией осознают это, Россия зедрая душа, дает им время. » Так и что же ??? На этом надо уиничать ??
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7 час.
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