Сколько может прожить человек с деменцией?

Деменция не только разрушает личность человека, но и сильно сокращает срок его жизни. В недавнем исследовании ученые выяснили как долго живут люди с таким диагнозом, и от чего зависит продолжительность жизни.
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