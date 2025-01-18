Сколько может прожить человек с деменцией?

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Деменция не только разрушает личность человека, но и сильно сокращает срок его жизни. В недавнем исследовании ученые выяснили как долго живут люди с таким диагнозом, и от чего зависит продолжительность жизни.