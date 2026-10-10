‼️🇺🇦⚡️В Киеве и области масштабный блэкаут из-за ударов по энергосистеме: троллейбусы встали, метро работает с перебоями ▪️По данным «Укрэнерго», в результате атаки беспилотников отключился ряд элементов электросети, обеспечивающих электроснабжение Киева и области.
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