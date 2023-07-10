Закон, порядок, государство

774 подписчика

Красивый и надежный тыл: фотопроект "Жены героев" в поддержку СВО стартовал в Уссурийске

Красивый и надежный тыл: фотопроект "Жены героев" в поддержку СВО стартовал в Уссурийске

Уссурийск присоединился к всероссийскому фотопроекту "Жены героев" (18+) в поддержку военнослужащих, выполняющих боевой долг в ходе СВО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх