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Украину ожидают последствия, в случае прекращения поступления разведданных из США

Украину ожидают последствия, в случае прекращения поступления разведданных из США

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Роман Костенко признал, что Украину ждут последствия в случае прекращения поступлений разведданных со стороны Соединенных Штатов Америки.

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