Си Цзиньпин в разговоре с Байденом назвал Тайваньский вопрос красной линией

Тайваньский вопрос является красной линией, которую нельзя пересекать. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом в Лиме, передает министерство иностранных дел Китая.
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