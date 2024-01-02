Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ВС РФ нанесли удары по предприятиям ВПК в Киеве

ВС РФ нанесли удары по предприятиям ВПК в Киеве

Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выполнявшим заказы по производству ракет, БПЛА, ремонту вооружения и военной техники в Киеве и его пригородах.

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