ВС РФ нанесли удары по предприятиям ВПК в Киеве

Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выполнявшим заказы по производству ракет, БПЛА, ремонту вооружения и военной техники в Киеве и его пригородах.
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