Китайская пресса продолжает анализировать ситуацию, складывающуюся на Украине. Так, в издании «Гуанча» публикуется материал военного обозревателя Чэнь Фэна, который пишет, что уже сейчас понятна тенденция на постепенное сокращение военной помощи Киеву со стороны НАТО.
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