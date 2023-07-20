Китайский военный обозреватель: Уже сейчас понятна тенденция на постепенное сокращение военной помощи Киеву со стороны НАТО

Китайская пресса продолжает анализировать ситуацию, складывающуюся на Украине. Так, в издании «Гуанча» публикуется материал военного обозревателя Чэнь Фэна, который пишет, что уже сейчас понятна тенденция на постепенное сокращение военной помощи Киеву со стороны НАТО.