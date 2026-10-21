Юрий Ушаков заявил, что процесс движется к завершению украинского конфликта. Однако конкретные сроки возможного урегулирования представитель Кремля не назвал.
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