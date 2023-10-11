"ВКонтакте" проведет для школьников бесплатное занятие об IT-профессиях

Присоединиться к образовательному проекту "Урок цифры" могут школьники с 1 по 11 класс С 16 октября по 12 ноября "ВКонтакте" проведет новый этап всероссийского образовательного проекта "Урок цифры" с темой "Мессенджеры".
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