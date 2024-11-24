Похищение трупов: Преступление во имя прогресса Арт

Анатом 16-го века Андреас Везалий. | Фото: atlasobscura.com. Если человеческая жизнь представляет собой высшую ценность, то какова ценность тела, лишенного души? В большинстве религий и культур мертвые тела являются табу.
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