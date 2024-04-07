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Петербургский дневник

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Избранный президент Словакии заявил о необходимости покончить с конфликтом на Украине

Избранный президент Словакии заявил о необходимости покончить с конфликтом на Украине

И готов искать контакты с Россией Только что избранный президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что готов искать контакты с Россией и считает необходимым покончить с конфликтом на Украине, пишет Интерфакс.

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