Лесной пожар развернулся в Газимуро-Заводском районе

О пожаре сухой травы недалеко от села Газимурский Завод сообщил очевидец в редакцию ZAB.RU.По данным пресс-службы ГУ МЧС по Забайкальскому краю, в Газимуро-Заводском районе нет степного пожара, там горит лес.
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