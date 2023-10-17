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Лесной пожар развернулся в Газимуро-Заводском районе

Лесной пожар развернулся в Газимуро-Заводском районе

О пожаре сухой травы недалеко от села Газимурский Завод сообщил очевидец в редакцию ZAB.RU.По данным пресс-службы ГУ МЧС по Забайкальскому краю, в Газимуро-Заводском районе нет степного пожара, там горит лес.

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