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Жан Алези: «Хэмилтон стал демонстрировать великолепный уровень выступлений, что усложнило жизнь Расселлу»

Бывший пилот «Формулы-1» Жан Алези поделился мнением о том, как по ходу сезона-2022 развивалась борьба между Джорджем Расселлом и Льюисом Хэмилтоном в «Мерседесе».

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