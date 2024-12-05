Лавров: США создают проблемы в мире, чтобы потом их использовать

Власти Соединенных Штатов создают проблемы, после чего пытаются их использовать в своих целях. Об этом во время общения с журналистом Такером Карлсоном заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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