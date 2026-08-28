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Татар-информ

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Садовод Туманов посоветовал дачникам не собирать весь картофель сразу

Садовод Туманов посоветовал дачникам не собирать весь картофель сразу

Как правильно собирать картофель на небольшом участке Фото: © «Татар-информ» Владельцам небольших дачных участков не стоит полностью убирать картофель, если ботва еще остается зеленой.

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