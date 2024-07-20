Ирада Әюпова: Лаекмы без бу бинага? Минем бу сүзләремне әйләндереп бетерәчәкләрен аңлыйм

Мәдәният министрының журналистлар белән быелгы җәйге очрашуы өчен «Мир» кинотеатры сайланган иде. Министр килгәнче экскурсия була, дигәч аптырашта калган идек: кеп-кечкенә кинотеатрда экскурсиялек урын бармыни дисәк, бар икән – киномеханик будкасы.
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