Цены на газ в Европе резко подскочили

В ходе торгов 15 августа цены на газ в Европе резко выросли — стоимость сентябрьских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF подскочила более чем на 15 процентов с начала дня, превысив отметку в 450 долларов за тысячу кубометров.