Мёд манука - самый мощный природный антибиотик

О целебной силе меда как продукта пчеловодства можно говорить до бесконечности. Но бытует мнение, что среди разных сортов и видов меда существует один, обладающий целебными свойствами, способными помочь в лечении даже трудноизлечимых болезней.
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