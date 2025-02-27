Видео: астронавт NASA показал, как можно надевать штаны в космосе

Астронавт Дон Петтит надевает штаны в условиях микрогравитации / © NASA / Don Pettit В новом видеоролике, опубликованном в соцсети Х, Петтит приближается к парящим в невесомости штанам, а затем быстро просовывает ноги в штанины, подтягивает пояс и застегивает молнию.