Компания Boeing согласилась признать вину в мошенничестве и сговоре

Авиастроительная корпорация Boeing подтвердила свое согласие признать вину в мошенничестве и преступном сговоре, что позволит завершить расследование министерства юстиции США, связанное с крушениями двух самолетов модели 737 MAX, принадлежащих авиакомпаниям Lion Air и Ethiopian Airlines.