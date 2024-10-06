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Израиль нанёс удары по складам вооружений «Хезболлы» в Бейруте

Израиль нанёс удары по складам вооружений «Хезболлы» в Бейруте

В течении ночи авиаудары наносились также по сектору Газа.фото: idf.il--> Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла серию авиаударов по складам оружия и другим нескольким объектам радикального палестинского движения «Хезболла» в Бейруте, сообщает 6 сентября пресс-служба вооруженных сил.

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