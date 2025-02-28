В первый день весны на столичной площадке национального центра стартует проект «Путешествие по России»

Вход бесплатный Уже 1 марта в Москве в Национальном центре «Россия» стартует проект «Путешествие по России», в рамках которого будут представлены графические элементы, основанные на фотографиях и изображениях мест, знаковых для страны.
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