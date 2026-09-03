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Рязанские новости

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Рязанец накопил более 1,3 млн рублей долга по алиментам

Рязанец накопил более 1,3 млн рублей долга по алиментам

Мужчина задолжал более 1,3 млн рублей на содержание двоих детей, несмотря на административные наказания за уклонение от выплат.

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