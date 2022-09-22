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Литва привела войска в повышенную готовность после объявления частичной мобилизации в России

Литва привела войска в повышенную готовность после объявления частичной мобилизации в России

Проводимые РФ мобилизационные мероприятия встревожили ее западных соседей. По этой причине Литва привела войска в повышенную готовность после объявления частичной мобилизации в России, имеющей общую границу с этим прибалтийским государством.

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